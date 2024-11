Un 14enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal balcone della sua casa a Nepi, in provincia di Viterbo. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da accertare. Sul posto il personale del 118, che constatando la gravità delle ferite riportate sulla testa, ha disposto il trasporto urgente del ragazzo in eliambulanza con codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Le indagini sono condotte dai carabinieri.