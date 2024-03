Vejano (Viterbo), ultraleggero precipita in fase di decollo: due morti

Un ultraleggero è precipitato in fase di decollo a Vejano, in provincia di Viterbo, forse per un guasto tecnico.

Nell'incidente sono morti due uomini di circa 60 anni. L'ultraleggero era partito intorno alle 14 dal campo di volo romano Aeroclub Prenestino e aveva fatto una sosta all'aviosuperficie di Vejano. L'aereo si è schiantato, intorno alle 16, a circa un chilometro dalla pista incendiandosi. Il luogo dell'incidente si trova in una zona impervia, quindi per recuperare i corpi è dovuto intervenire l'elicottero del 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.