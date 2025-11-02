Logo Tgcom24
Cronaca
10 giorni di prognosi

Viterbo, picchiato e rapinato dal "branco": indagano i carabinieri

02 Nov 2025 - 07:41
Brutale aggressione in provincia di Viterbo: un uomo è stato picchiato e rapinato da alcuni sconosciuti mentre portata a spasso i suoi cani. La vicenda risale alla notte tra sabato e domenica scorsi, quando la vittima, di origini spagnole, è stato aggredita da due o più persone mentre passeggiava tranquillamente nel centro storico della cittadina. Stando al suo racconto gli aggressori lo avrebbero prima circondato, poi malmenato per farsi consegnare soldi ed effetti personali. Sempre dalla sua testimonianza, sembra che uno dei malviventi fosse anche armato di coltello. L'uomo, soccorso subito dopo è stata portato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove i sanitari lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 10 giorni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

