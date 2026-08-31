Viterbo, muore schiacciato dall'auto a cui stava cambiando le gomme

Mohamed Perelli, 40enne residente a Sipicciano, in provincia di Viterbo, è morto schiacciato dalla propria macchina mentre stava cambiando le gomme. La tragedia, di cui si è avuta notizia solo oggi, si è verificata nei giorni scorsi a Grotte Santo Stefano, dove l'uomo lavorava. L'incidente, forse, sarebbe da imputare al cedimento del cric che stava tenendo sollevata l'auto.
La tragedia
Sul posto subito dopo i vigili del fuoco che, dopo aver estratto l'uomo da sotto il veicolo, lo hanno affidato al personale del 118. Purtroppo, nonostante i vari tentativi di rianimarlo, il 40enne è deceduto. Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che ora indagano sulla dinamica dell'incidente. L'ipotesi più probabile, come detto, riguarda il fatale cedimento del cric.
Il cordoglio del Comune
In giornata è stato diffuso un messaggio di cordoglio del Comune dove il 40enne viveva: "Il Comune si stringe alla famiglia Perelli per la tragica e prematura scomparsa di Mohamed - si legge nella nota - La notizia della sua morte ha profondamente colpito tutta la nostra comunità. Una vita spezzata troppo presto, in una tragica circostanza, lascia dolore e sgomento. A Mohamed, il nostro commosso ricordo. Alla sua famiglia, le più sentite condoglianze".