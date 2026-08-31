Viterbo, muore schiacciato dall'auto a cui stava cambiando le gomme

Mohamed Perelli, 40enne residente a Sipicciano, in provincia di Viterbo, è morto schiacciato dalla propria macchina mentre stava cambiando le gomme. La tragedia, di cui si è avuta notizia solo oggi, si è verificata nei giorni scorsi a Grotte Santo Stefano, dove l'uomo lavorava. L'incidente, forse, sarebbe da imputare al cedimento del cric che stava tenendo sollevata l'auto.