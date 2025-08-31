Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
eroi a 4 zampe

Viterbo, cani bagnino salvano un 59enne che stava annegando

Panna, labrador, e Maia, golden retriever, della Scuola Italiana Cani Salvataggio, hanno riportato a riva il turista in difficoltà

31 Ago 2025 - 19:13
© Facebook

© Facebook

Un uomo di 59 anni, residente a Cavenago Brianza in vacanza a Pescia Romana, provincia di Viterbo, è stato salvato da Panna, labrador, e Maia, golden retriever, della Scuola Italiana Cani Salvataggio. E' accaduto in tarda mattinata, nel tratto di mare tra la spiaggia libera e lo stabilimento Stella Marina. Trascinato dalla corrente contraria a circa 100 metri dalla riva, tra le onde del mare mosso, si è reso conto che da solo non sarebbe riuscito a rientrare e ha chiesto aiuto alzando la mano.

Il 59enne ha segnalato la sua difficoltà e le due Unità Cinofile Sics che erano sulla postazione della spiaggia libera, voluta dal Comune di Montalto di Castro, si sono tuffate tra le onde, lo hanno raggiunto e lo hanno messo in sicurezza facendolo agganciare agli imbraghi galleggianti di Maia e Panna. Prima di intervenire, hanno provveduto ad allertare il vicino stabilimento Stella Marina con la procedura dei tre fischi di emergenza, cosicché sono stati raggiunti anche dai bagnini in servizio, Carlo Borsi e Emanuel Fabi.

Tutti e quattro insieme hanno riportato a riva l'uomo dopo diversi minuti di intervento e faticando non poco. A renderlo noto è la Sics, Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Ti potrebbe interessare

viterbo
cani bagnino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema