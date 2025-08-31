Viterbo, cani bagnino salvano un 59enne che stava annegando

Il 59enne ha segnalato la sua difficoltà e le due Unità Cinofile Sics che erano sulla postazione della spiaggia libera, voluta dal Comune di Montalto di Castro, si sono tuffate tra le onde, lo hanno raggiunto e lo hanno messo in sicurezza facendolo agganciare agli imbraghi galleggianti di Maia e Panna. Prima di intervenire, hanno provveduto ad allertare il vicino stabilimento Stella Marina con la procedura dei tre fischi di emergenza, cosicché sono stati raggiunti anche dai bagnini in servizio, Carlo Borsi e Emanuel Fabi.