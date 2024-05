Viterbo, arrestato il presunto boss della mafia turca Baris Boyun | Smantellata la "sua" rete, 18 le misure cautelari

Come precisato da una nota del ministero dell'Interno, dalle prime ore del mattino sono scattate le esecuzioni di ordinanze di misura cautelare nei confronti di 18 soggetti turchi, oltre a quello del boss turco Baris Boyun, indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, banda armata diretta a costituire un'associazione con finalità terroristiche e a commettere attentati terroristici, detenzione e porto illegale di armi "micidiali" e di esplosivi, traffico internazionale di stupefacenti, omicidio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione ha coinvolto centinaia di poliziotti tra la Svizzera e l'Italia.

Rete che agiva in Europa

Gli investigatori guidati dalla Procur hanno documentato come Boyun, da un'abitazione di Crotone dove era inizialmente ai domiciliari con braccialetto elettronico per detenzione e porto di arma comune da sparo, continuava a dirigere e coordinare la sua rete che agiva in Europa. Si va dall'organizzazione dell'ingresso dei migranti, dietro tariffe, attraverso la rotta Balcanica, all'ordine di un omicidio di un suo concittadino avvenuto il 10 marzo, fino all'obbligo per i suoi sodali di commettere reati anche terroristici in Europa, in particolare a Berlino. Tra i diciotto arrestati figura anche l'avvocato e il codifensore di Boyun, entrambi italiani.