Visita del Papa all'ambasciata russa in Vaticano: "Preoccupato per l'Ucraina"

Papa Francesco si è recato all'ambasciata russa presso la Santa sede, in via della Conciliazione, per manifestare la sua "preoccupazione" per quanto sta avvenendo in Ucraina.

Si è trattenuto poco più di mezz'ora. Salta invece la visita a Firenze del Pontefice. "A causa di un'acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba - spiega la sala stampa - il Santo Padre non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio". Inoltre, aggiunge, "non potrà presiedere le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri del 2 marzo".