Visibilia concessionaria, la Procura ritira istanza di fallimento

Visibilia concessionaria potrà proseguire la sua attività.

La Procura di Milano ha infatti ritirato, in udienza davanti al giudice del Tribunale fallimentare Sergio Rossetti, l'istanza di liquidazione giudiziale, ossia di fallimento, che aveva presentato per una delle società del gruppo fondato da Daniela Santanchè. In seguito all'istanza la società aveva avviato la procedura di composizione negoziata della crisi. Su questo fronte cadono così eventuali profili di bancarotta, mentre i pm continuano ad indagare sui vari capitoli del caso Visibilia, nel quale la ministra del Turismo è indagata per falso in bilancio e bancarotta.