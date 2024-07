Violino trovato tra i rifiuti a Trieste, è uno strumento del '700

Ha saputo guardare oltre le apparenze il maestro Fanni Canelles: "C'era un'etichetta su cui era scritto 'restaurato nel 1935', ho pensato che potesse essere dell'Ottocento", ha detto al quotidiano Il Piccolo. "Avevo certamente capito subito che non era un violino di quelli prodotti in massa di scarso valore, ma non avevo compreso che si trattasse di un prodotto di altissima liuteria". Dopo ulteriori esami, è infatti emerso che il violino è ancora più antico e che il suo valore è tutt'altro che trascurabile. Il liutaio incaricato del restauro è convinto: "Lo stile della tastiera è di fine Settecento ed è stato usato tantissimo. Ha un suono stupendo, come quello di uno strumento da 50 o 60 mila euro".