Violenze contro i medici in forte crescita: 85 nel 2022, 60 nel 2021

Sono 85 le violenze contro medici e operatori sanitari segnalate dalle Regioni nel 2022, in crescita sul 2021, quando gli episodi erano stati 60.

Sono questi i dati degli eventi sentinella che il ministero della Salute raccoglie attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità. In testa nel 2022 Puglia e Sicilia, con 20 eventi indicati per ciascuna. Lunedì il ministro Orazio Schillaci riunisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza per approfondire il fenomeno.