Violenza sessuale a Sesto San Giovanni (Milano): anziana picchiata, rapinata e stuprata nell'androne di casa

Ancora una violenza sessuale nelle vicinanze di Milano. A Sesto San Giovanni, una donna di 89 anni è stata picchiata, stuprata per un'ora nell'adrone di casa e, infine, rapinata.

L'anziana, che ha deficit cognitivi, era uscita per andare in farmacia, di notte. Durante il tragitto aveva incontrato un uomo che le era parso gentile e rassicurante. Lo stesso, riaccompagnandola, l'ha schiaffeggiata, ha abusato di lei e le ha rubato i soldi che aveva nella borsetta. È accaduto nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Per l'aggressione, i carabinieri hanno fermato un 42enne egiziano, che è stato riconosciuto dalla vittima.