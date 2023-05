Montecatini (Pistoia), violenza sessuale di gruppo: due uomini arrestati | Sulla chat si vantavano di quanto fatto

La dinamica della violenza

La vittima, in base a quanto spiegato dagli inquirenti, già conosceva uno dei suoi presunti aggressori. Con lui si sarebbe ritrovata in compagnia in una locale di Montecatini Terme la sera della presunta aggressione. Il giovane uomo l'avrebbe invitata a bere, sebbene non avesse ancora mangiato, diversi bicchieri di alcolici e super alcolici. Poi la ventenne, fidandosi del conoscente, avrebbe acconsentito a uscire dal locale, a seguirlo per prendere una boccata d'aria e fumare una sigaretta. Ma una volta all'esterno sarebbe sopraggiunto l'altro indagato, secondo la ricostruzione fatta sempre dagli investigatori. L'accusa ritiene anche che l'incontro sarebbe stato già pianificato. Approfittando dello stato di semincoscienza della giovane, i due l'avrebbero quindi condotta all'interno di un altro locale, non lontano da quello dove era stata fatta bere, per poi abusare sessualmente di lei.