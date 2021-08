Violenza di genere, Viminale: "In un anno uccise 105 donne"

ansa

Dal primo agosto 2020 al 31 luglio 2021 sono state uccise 105 donne. Rispetto allo scorso anno si è registrato un calo del 13,9%. E' quanto emerge dai dati del "Dossier Viminale", pubblicato in occasione della tradizionale riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Gli omicidi compiuti da partner o ex partner sono stati 62 mentre quelli avvenuti in ambito familiare/affettivo sono stati 88. Le denunce per stalking sono state 15.989.