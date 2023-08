Violenza in famiglia, arrestato ex partecipante di "Uomini & donne"

Per violenza in famiglia è stato arrestato a Cattolica Marco Arduini, ex partecipante di "Uomini & Donne".

L'uomo, 45 anni e originario di Roma, si trova in carcere con l'accusa di botte e minacce di morte nei confronti della fidanzata 19enne. Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.