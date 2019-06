Violenta ondata di maltempo nel Torinese: morto un 65enne | Grandinata sulla città: traffico in tilt

E' stato ritrovato il corpo senza vita del 65enne disperso da venerdì pomeriggio nella zona di Villarfocchiardo (Torino), dove si sono abbattuti violenti temporali. Uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi, non era più rientrato. Una maxi grandinata, con forte raffiche di vento, ha colpito anche Torino, mandando in tilt la circolazione automobilistica. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.