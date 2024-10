Vincono un milione al gioco ma continuano a percepire il reddito di cittadinanza: denunciati

Gli accertamenti sonno scattati da una segnalazione di operazioni sospette relativa all'accredito, sui conti correnti loro intestati, di importi rilevanti: 475mila euro in un caso e 500mila euro nell'altro. Non proprio spiccioli. È stata proprio l'analisi di questi conti di gioco che ha consentito ai Finanzieri di rilevare che le due persone non avevano segnalato le vincite all'Inps. Infatti, secondo gli accertamenti, non avevano indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i redditi derivanti dal gioco così fornendo informazioni non veritiere sulla propria posizione patrimoniale.