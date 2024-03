Addio al Reddito di cittadinanza, gli ex percettori occupabili: "I corsi formativi? Un'illusione"

Fino allo scorso anno Agata e Antonino, 48 e 49 anni residenti a Catania, percepivano il Reddito di cittadinanza dopo aver perso, nel 2015, il proprio lavoro come assicuratori. Ai microfoni di "E' sempre Cartabianca" la coppia racconta le difficoltà economiche che stanno attraversando con i nuovi sussidi che hanno distinto tra soggetti occupabili e fragili. "La nostra domanda per ricevere l'Assegno di inclusione è sospesa, siamo come in un limbo", spiega Antonino mentre ritira il pacco alimentare presso un emporio solidale della città etnea.

Leggi Anche Lavoro, nel Bolognese la più bassa disoccupazione femminile

Come "occupabili" Agata e Antonino hanno la possibilità di partecipare ai corsi formativi per trovare un impiego. "Cercano solo lavoratori giovani e io ora ho bisogno di un aiuto dello Stato", dice la donna. La coppia confida il l'affanno nel pagare l'affitto del monolocale, difficoltà che a inizio anno gli ha portati a rivolgersi alle associazioni solidali della città. "Ci siamo detti di non vergognarci della nostra situazione e siamo venuti qui", racconta Agata.