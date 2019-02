Viminale: "La Francia cambia idea, non vuole più i migranti da Sea Watch 3" | Salvini: "Ne faremo a meno"

La Francia avrebbe cambiato idea sui migranti della Sea Watch 3 , e ora non sarebbe più disposta ad accoglierli. A farlo sapere sono fonti del Viminale, secondo cui Parigi "prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici", e "appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci". Il ministero dell'Interno, dunque, "prende atto che anche i francesi non vogliono clandestini".

"Ora - sottolinea il Viminale - ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona volontà, collaborando per rimpatriare al più presto decine di senegalesi irregolari che si trovano in territorio italiano".



I migranti a bordo della Sea Watch 3 erano in tutto 47. La ridistribuzione sarebbe dovuta avvenire tra nove Paesi europei, tra cui appunto la Francia, che invece ha fatto marcia indietro. La nave era rimasta bloccata per sei giorni al largo di Siracusa.



"Faremo a meno della Francia, non dei francesi che sono un popolo stupendo. Evidentemente chi sta governando ha le idee un po' confuse", ha commentato il vicepremier Matteo Salvini. "La Francia ha respinto negli ultimi due anni 60mila migranti. Ognuno risponde alla propria coscienza e io sono contento di quello che abbiamo fatto", ha aggiunto.