Viminale: droni, posti di blocco e controlli in case, ecco il piano di vigilanza anti Covid per il Natale

"In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone" ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare veglioni o cene in famiglia. Ma per assicurare il rispetto delle norme anti Covid il Viminale ha messo a punto un piano che prevede una vigilanza serrata anche nelle seconde case. E poi droni e posti di blocco in stazioni e autostrade.