Vimercate, una collega della docente aggredita: “È molto affranta, fatica a ricordare l’aggressione”

A Vimercate, in provincia di Monza, una professoressa della scuola superiore “Floriani”, durante una spiegazione, è stata aggreddita con delle sedie e da altri corpi contundenti da parte dei suoi alunni. Un’aggressione che l’insegnate però non ricorda, come racconta una sua collega ai microfoni di Pomeriggio Cinque.



“È molto affranta, soprattutto dal punto di vista mentale. Fisicamente ha una prognosi di cinque giorni, a causa della spalla che è stata colpita da una sedia” racconta l'insegnate. A seguito della violenza è stato aperto un fascicolo per lesioni aggravate dai futili motivi.