Un uomo di 57 anni, originario di Roma, è morto in seguito a un malore accusato mentre stava giocando a calcetto con alcuni amici nel corso di un'escursione in montagna, sul territorio comunale di Villetta Barrea (L'Aquila). Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, dovuto a un arresto cardiaco.