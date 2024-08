Turista francese travolto da gommone a Villasimius

Un turista francese, mentre faceva il bagno in mare, è stato travolto da un gommone e colpito da un'elica. È successo poco dopo le 19:30 di domenica a Villasimius. Sul posto la Guardia costiera e un'ambulanza del 118 per i primi soccorsi. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Stando a quanto emerso, sembra che l'uomo sia stato colpito al braccio da un'elica e abbia riportato un pesante trauma cranico dopo essere stato colpito dal gommone. In gravissime condizioni, l'uomo è stato trasportato in codice rosso a Cagliari.