Tredicenne morta a Piacenza, la sorella: "L'ex fidanzato aveva comportamenti ossessivi nei confronti di Aurora"

In collegamento con "Quarto Grado" Viktoria Tila, la sorella di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal settimo piano della palazzina dove abitava, a Piacenza, lo scorso 25 ottobre, viene intervistata dal conduttore Gianluigi Nuzzi riguardo l'ex fidanzato 15enne, fermato dagli inquirenti con l'accusa di omicidio contro cui punta il dito: "Ho capito subito che non era stata lei, che non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Mi sorella è sempre stata piena di vita, ha sempre avuto un grandissimo rispetto per la vita e non avrebbe mai fatto una cosa del genere".