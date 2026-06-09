Prima la lite e poi lo sparo. Intorno alle ore 20 di martedì 9 giugno, a Vieste, nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II due uomini hanno prima litigato in strada e, al termine del diverbio, uno dei due ha estratto una pistola sparando all'altra persona: un 40enne pregiudicato già noto in città. L'uomo è stato subito soccorso e condotto nell'ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Mentre, pare che chi ha sparato sia stato individuato.