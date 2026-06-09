Prima la lite e poi lo sparo. Intorno alle ore 20 di martedì 9 giugno, a Vieste, nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II due uomini hanno prima litigato in strada e, al termine del diverbio, uno dei due ha estratto una pistola sparando all'altra persona: un 40enne pregiudicato già noto in città. L'uomo è stato subito soccorso e condotto nell'ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Mentre, pare che chi ha sparato sia stato individuato.
Il sindaco: "Episodio inaccettabile"
Mentre i carabinieri sono sul posto per avviare le indagini del caso, controllando anche la presenza di telecamere utili in zona che potrebbero rivelare indicazioni utili alle indagini, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletto ha così commentato: "È inaccettabile che nel 2026 accadano ancora cose simili in pieno centro cittadino, con la gente in strada. Mi auguro che le forze dell'ordine intervengano in maniera decisa per evitare che questi episodi si ripetano. Quanto accaduto fa il paio con il ferimento, avvenuto alcuni mesi addietro, davanti a un supermercato della città. Pensavamo di aver gettato alle spalle un periodo difficile. Ma questo ci dimostra che non bisogna mai abbassare la guardia".