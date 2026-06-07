Verona, apre il fuoco davanti a un locale kebab: fermato minore

Si è fermato davanti a un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ferendo a una gamba un 30enne veronese. È stato fermato un minorenne italiano, con origini egiziane, a Bussolengo (Verona). Sarebbe stato lui, secondo la procura, a premere il grilletto. Del fatto è stata informata la procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio.
Il movente dello sparo e le condizioni del ferito
La dinamica e soprattutto il movente dello sparo sono al momento ancora ignote. Il giovane ha aperto il fuoco davanti al ristorante durante la notte tra sabato e domenica. Il proiettile ha colpito di striscio un 30enne veronese, che è stato immediatamente trasportato in ospedale di Borgo Trento, a Verona. Poche ore dopo, l'uomo è stato dimesso.