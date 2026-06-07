Reggio Emilia, cede il pavimento mentre giocano in un casolare abbandonato: ferito 13enne

CAPITOLOSecondo la ricostruzione delle forze dell'ordine e dei soccorsi intervenuti, a cedere sarebbe stata una porzione di pavimento in legno. Sani e salvi gli altri due giovanissimi che si trovavano con il 13enne. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità connesse alla custodia e alla conservazione dello stabile abbandonato. Per scongiurare ulteriori rischi, l'area è stata isolata e messa in sicurezza.