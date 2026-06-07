Reggio Emilia, cede il pavimento mentre giocano in un casolare abbandonato: ferito 13enne

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Stava giocando all'interno di un casolare abbandonato con i suoi amichetti quando il pavimento sotto di loro è ceduto. Un 13enne è rimasto ferito a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, dopo essere precipitato al livello inferiore della struttura, fatiscente da molti anni. Il ragazzino è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Parma: ha rimediato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.
CAPITOLOSecondo la ricostruzione delle forze dell'ordine e dei soccorsi intervenuti, a cedere sarebbe stata una porzione di pavimento in legno. Sani e salvi gli altri due giovanissimi che si trovavano con il 13enne. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità connesse alla custodia e alla conservazione dello stabile abbandonato. Per scongiurare ulteriori rischi, l'area è stata isolata e messa in sicurezza.