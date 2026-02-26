Video da migliaia di euro per i 18 anni, barche e set esotici per festeggiare la ricorrenza

a "realpolitik"

L'inviata di "Realpolitik" racconta il fenomeno del prediciottesimo, dando voce ai professionisti che ne hanno fatto un'attività

26 Feb 2026
Nella puntata di "Realpolitik" di mercoledì 25 febbraio, la trasmissione dedica ampio spazio al fenomeno del prediciottesimo, un settore in forte crescita che negli ultimi anni ha dato vita a un vero e proprio mercato, con professionisti specializzati e pacchetti sempre più articolati.

Tra loro c’è Alessandro De Felice, fotografo e organizzatore di eventi, che spiega in cosa consiste questo tipo di prodotto. "Si tratta di riprese e video realizzati prima della festa vera e propria", racconta, illustrando le diverse formule disponibili. "Partiamo da un basic da 600 euro, che comprende quattro o cinque location. Poi ci sono le experience, che possono includere l’affitto di quad o di una barca". Un’offerta che, negli anni, si è ampliata per rispondere alle richieste di un pubblico sempre più vario.

Per chi non ha limiti di budget, esistono anche proposte molto più ambiziose. Alcuni ragazzi scelgono infatti di realizzare il prediciottesimo in mete esotiche: la più gettonata è la Thailandia, con pacchetti che partono da 3.900 euro e includono voli e hotel.

De Felice sottolinea come la clientela sia estremamente eterogenea. "Ci sono tante tipologie di persone che si rivolgono a noi", spiega. "Il 60% è gente comune, non influencer o personaggi pubblici. In fondo è qualcuno che vuole mostrarsi agli amici, vivere un’esperienza particolare. Come dico sempre, non vendo né principi né principesse".

