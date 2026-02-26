Video da migliaia di euro per i 18 anni, barche e set esotici per festeggiare la ricorrenza

Tra loro c’è Alessandro De Felice, fotografo e organizzatore di eventi, che spiega in cosa consiste questo tipo di prodotto. "Si tratta di riprese e video realizzati prima della festa vera e propria", racconta, illustrando le diverse formule disponibili. "Partiamo da un basic da 600 euro, che comprende quattro o cinque location. Poi ci sono le experience, che possono includere l’affitto di quad o di una barca". Un’offerta che, negli anni, si è ampliata per rispondere alle richieste di un pubblico sempre più vario.