Video Grillo, Anm: "Così sfiducia processo, no pressioni mediatiche"

Le dichiarazioni di Beppe Grillo sul figlio accusato di stupro "sfiduciano il processo". A sottolinearlo in una nota è l'Associazone nazionale magistrati secondo cui "è essenziale per la vita democratica del Paese che i processi, e quelli per violenza sessuale anzitutto, si svolgano al riparo da indebite pressioni mediatiche". L'Anm sottolinea quindi che i magistrati "sapranno accertare i fatti con serenità ed equilibrio".