Vicenza, "serata hamburger" in parrocchia per attirare i giovani

"L'hamburger dove non te lo aspetti": è l'invito che campeggia sulla locandina postata sui social dall'unità pastorale Castelgomberto-Trissino, in provincia di Vicenza. Nella foto il megapanino con la scritta "free" e la precisazione che l'evento è "libero e gratuito" e rivolto a "giovani e giovanissimi, dalla terza media in su". Sarà la chiesa di San Pietro a Trissino a ospitare venerdì 31 gennaio l'evento. Oltre al cibo, sempre nella chiesa, la sera ci sarà "musica e tanto altro". Ma su Facebook piovono le critiche.