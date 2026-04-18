Vicenza, l'ex senatore leghista Alberto Filippi sequestrato e rapinato nella sua villa | "Mi hanno preso a pugni e puntato una pistola in faccia"

L'ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un'ora. L'episodio è avvenuto intorno alle 23 di venerdì 17 aprile. "Stavo rientrando a casa dopo una cena, e appena depositata l'auto in garage alle spalle mi hanno aggredito quattro individui incappucciati e c'è stata una prima colluttazione - ha raccontato Filippi -. Mi hanno riempito di pugni, dopodiché quando hanno armato una pistola e me l'hanno puntata in mezzo agli occhi ho desistito".