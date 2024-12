Morte di un'anziana, arrestata a Vicenza falsa operatrice sociosanitaria

Le indagini degli investigatori sono ancora in corso perché, dato che in casa della donna sono stati trovati notevoli quantitativi di benzodiazepine, si stanno cercando le farmacie che possano averle fornito i farmaci senza ricette. Inoltre non è ancora stato chiarito il movente, che secondo gli investigatori non sarebbe economico. Ciononostante, la 46enne è anche accusata di rapina aggravata ai danni di un'anziana che stava assistendo, essendosi impossessata di molti preziosi dopo averla stordita con una massiccia dose di benzodiazepine.