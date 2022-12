Vicenza, finte vaccinazioni Covid: indagate la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame

Ci sono almeno una decina di persone nell'inchiesta della procura, stando a quanto scrive il Giornale di Vicenza, alcune di queste avrebbero pagato per risultare vaccinate e quindi per loro scatta anche il reato di corruzione. L'indagine è partita oltre un anno fa perché l'Ulss 8 aveva sospettato che qualcosa non tornava: troppe vaccinazioni nello studio della dottoressa Grillone Teioiu. Le successive intercettazioni telefoniche e ambientali hanno fatto scoprire un presunto sistema che potrebbe aver generato centinaia di certificati verdi falsi, consegnati, stando alle indagini, anche a medici, farmacisti e personale sanitario che per lavoro era obbligato ad avere il documento.

Camila Giorgi e Madame nelle liste della dottoressa

I nomi della 30enne tennista Camila Giorgi e della 20enne Francesca Calearo, in arte Madame, erano nella lista trovata nello studio della dottoressa Grillone Tecioiu. Ma mentre Madame, vicentina, era paziente da tempo della dottoressa, la maceratese Camila Giorgi no. Cosa rischiano le due? Nel caso fossero confermate le accuse avrebbero trattamenti notevolmente diversi. Agli artisti all'epoca dei fatti bastava un tampone negativo per esibirsi. Camila Giorgi è invece una tennista professionista e come tale aveva degli obblighi (basti pensare a quello che è successo a Djokovic in Australia) e ora rischia pesanti sanzioni dalla sua Federazione.