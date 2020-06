Vibo Valentia, vescovo vieta il rosario in streaming: "È un assembramento"

"In ottemperanza alle disposizioni civili e religiose, nei giorni scorsi vi avevamo invitato alla recita del S.S. Rosario in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Con Natuzza pietre vive della Chiesa’ - si legge in un comunicato diffuso dalla Fondazione -. S.E. Mons. Luigi Renzo, con decreto emesso oggi e notificatoci con urgenza, ha vietato tale atto di pietà popolare ricordando che sono vietati gli assembramenti".

A rendere pubblica la vicenda è stato appunto il comunicato apparso sul sito della Fondazione, la quale ha rilevato inoltre di aver "evidenziato a Sua Eccellenza il fraintendimento in cui è caduto e chiesto che pertanto volesse ritirare tale decreto, ciononostante, nelle more di una Sua decisione, e in spirito di obbedienza al nostro Pastore, siamo costretti, con grande rammarico, ad annullare tale evento".

L'episodio cela delle tensioni tra la Fondazione e la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, guidata dal vescovo Luigi Renzo. A far scoppiare la polemica, infatti, è stato anche il divieto per la Fondazione "di organizzare pubbliche attività di 'religione e culto' di qualsiasi natura, dentro e fuori la propria sede, di utilizzare per qualsiasi attività di pastorale e culto pubblico la chiesa del 'Cuore immacolato di Maria rifugio delle anime' non ancora consacrata".