Vibo Valentia, sesso in auto con un sedicenne: arrestato l'ex parroco

Gli uomini del commissariato di Gioia Tauro (RC) lo hanno sorpreso appartato in auto con un sedicenne bulgaro per l'ex parroco Don Felice La Rosa, 44 anni di Zungri (Vibo Valentia) sono scattate le manette. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di atti sessuali con minori stranieri. L'ex religioso era già stato condannato in passato per induzione alla prostituzione minorile ed è imputato in un altro procedimento penale per detenzione di materiale pedopornografico.