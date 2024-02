Vibo Valentia, minacce a un prete: candeggina nel vino per la messa

La candeggina nelle ampolle

E' stato proprio don Felice ad accorgersi del tentativo di avvelenamento, come riportato dal Corriere della Sera. Dopo aver consacrato le ampolle, infatti, avvicinando il calice non ha potuto fare a meno di sentire un odore più che sospetto. Il parroco soffre di asma ed è cardiopatico: la candeggina, la cui presenza nelle ampolle è stata confermata dalle analisi, avrebbe avuto effetti gravissimi. "Sono certo che questa intimidazione non sia opera dei miei parrocchiani, sono qui da dieci anni e con la gente del posto ho sempre avuto un rapporto di affetto reciproco", ha detto al Corriere della Sera. "Non permetteremo a nessuno di fare del male al nostro parroco, nessuno potrà fermare un paese che vuole e merita riscatto e che vuole crescere", ha fatto sapere la comunità.