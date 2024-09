Viareggio, la sorella del 47enne investito: "Vogliamo giustizia"

Secondo quanto riportato da La Nazione, la famiglia del 47enne avrebbe visto il video in cui l'uomo viene ripetutamente investito dall'imprenditrice. "Mio fratello era una persona comune, una persona come tante: per questo, temiamo che per il suo caso non ci sarà giustizia. Abbiamo paura che il caso venga dimenticato", dice la donna mostrando una foto della vittima. E chiede, tra le lacrime, l'intervento delle autorità marocchine e del re.