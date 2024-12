Viareggio (Lucca), perseguita la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

I carabinieri di Viareggio (Lucca) hanno arrestato un 35enne di origini albanesi, residente in città, per violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della ex. L'uomo, incurante della misura, avrebbe continuato a minacciare e perseguitare la donna con telefonate, messaggi e frequenti incursioni sul posto di lavoro, tentando in tutti i modi di rivederla, con particolare "insistenza". Condotte sempre più violente che nell'ultima circostanza hanno visto il 35enne arrivare a provocare una bruciatura con la sigaretta alla mano della ex compagna. Decisa a denunciare i fatti, la donna si è quindi rivolta ai carabinieri.