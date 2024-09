Viareggio, 47enne morto investito: la donna fermata lo ha travolto più volte con la sua auto

Said Malkoun, 47 anni, algerino, era un senza fissa dimora, irregolarmente in Italia. A Viareggio viveva di furti ed espedienti. Secondo quanto emerge nessun Paese del Maghreb avrebbe riconosciuto Said Melkoun come proprio cittadino e i tentativi di espulsione attivati dall'Italia coi contatti diplomatici avevano avuto sempre esito negativo. Risulta in Italia da dieci anni fra Roma e Bologna. Negli ultimi tempi gravitava su Viareggio e in Versilia. Viene ricordato come un soggetto che frequentava la zona della Darsena: le forze dell'ordine lo conoscono per numerosi precedenti per furti, soprattutto nelle auto e nei negozi, e che si arrangiava come parcheggiatore abusivo.