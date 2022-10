"viaPadovaMondo", il contest per la rigenerazione urbana a Milano ha una vincitrice

ViaPadovaMondo è il progetto di rigenerazione urbana che attraverso l'arte punta alla riqualificazione di aree in stato di degrado.

L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale T12Lab in partnership con Pulsee Luce e Gas e il patrocinio del Comune di Milano, è stata lanciata lo scorso maggio ed è già arrivata la prima premiazione. Il progetto, infatti, include anche una call to action destinata ai giovani talenti in ambito artistico e di design e l'opera vincitrice della studentessa NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) Giovanna Pia Montrone verrà esposta sulla Tunnel Boulevard di via Padova. La ragazza, inoltre, si è aggiudicata una borsa di studio Pulsee.