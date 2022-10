Lucca Comics & Games 2022: cinque giorni di fumetti e giochi

Tra le novità di questa edizione, per citarne solo alcune, è in programma l’anteprima dell’attesissima serie “Mercoledì”, diretta da Tim Burton e interpretata da Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, in arrivo su Netflix dal 23 novembre. La proiezione della prima puntata è prevista per lunedì 31 ottobre con la presenza per l’occasione dello stesso Tim Burton, una delle figure più iconiche del cinema del nostro tempo. Martedì 1° novembre è invece la volta dei membri del cast di “Willow”, Amar Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber, che presentano alcuni filmati esclusivi dell'epica serie fantasy.

Lucca Comics & Games 2022 segna il grande ritorno dei mangaka in Italia: oltre al già annunciato Norihiro Yagi (Star Comics), autore di “Ariadne In The Blue Sky”, tutt’ora in corso, nonché del dark fantasy “Claymore”, c’è anche Nagabe (J-Pop Manga), autore del successo da più di un milione di copie “Girl From The Other Side”, presente tutti i giorni per incontrare dal vivo i suoi fan.

Grandi ospiti quest’anno anche per il mondo del videogame, con un programma culturale di primissimo piano. Ci sono Yoshitaka Amano, illustratore e character designer giapponese, creatore di personaggi iconici dell’animazione mondiale, e Casshan, famoso per i film d’animazione come “Vampire Hunter D” e per avere firmato il logo e le illustrazioni della premiata serie “Final Fantasy”. Il festival è anche l’occasione per festeggiare i 50 anni di Atari con Nolan Bushnell, fondatore di Atari e nominato da Newsweek come “uno dei 50 uomini che hanno cambiato l’America”.

Tra i personaggi da segnalare, spiccano Chester B. Cebulski, editor in chief di Marvel, presente a Lucca con Panini per svolgere attività di scouting in Area Pro, lo spazio che offre agli aspiranti fumettisti l’opportunità di mostrare il proprio lavoro agli editori e per partecipare agli appuntamenti legati al mondo Marvel, tra cui le celebrazioni di Spider-Man. Paco Roca torna a Lucca con Tunué per celebrare i 15 anni dalla pubblicazione in Francia di "Rughe", uno dei graphic novel più significativi di questo secolo. Kenny Ruiz presenta la serie di euromanga "Team Phoenix", in collaborazione con RW Goen, una rivisitazione in chiave moderna dei capolavori del maestro Osamu Tezuka (dalla “Principessa Zaffiro” ad “Atom”, da “Dororo” a “Black Jack!”). Roberto Saviano, insieme a Tanino Liberatore e Tito Faraci, presenta per la prima volta in assoluto "Le storie della paranza", serie a fumetti edita da Feltrinelli Comics, dove ritroviamo i personaggi de "La paranza dei bambini" e "Bacio feroce". Gli autori incontrano il pubblico martedì 1° novembre, alle 11:30, al Teatro del Giglio.



L’offerta culturale legata al fumetto si completa con tre affascinanti mostre in tre location storiche. A Palazzo Ducale, la personale "Giacomo Nanni, un altro sguardo sul mondo" è dedicata a uno dei fumettisti italiani più raffinati e profondi. Nella Chiesa dei Servi, Corrado Roi: "Diabolik, chi sei?", uno dei grandi nomi del fumetto italiano reinterpreta il celebre personaggio mascherato in onore del suo 60° anniversario. Al Palazzo delle Esposizioni, nella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la mostra "Castelli & Friends" fa il punto sulla carriera di un altro gigante del fumetto italiano, Alfredo Castelli, Maestro del Fumetto a Lucca nel 2006 e padre, tra l’altro, di Martin Mystère.

Il Padiglione Carducci è come di consueto la sede in cui incontrare i grandi nomi dell’illustrazione fantasy, mentre l'Area Music è ospitata nel Pala Tagliate di Lucca, trasformato per l’occasione nella Lucca Music Arena. I Cosplay hanno a disposizione un ricco calendario di incontri e appuntamenti, a cominciare dai due grandi raduni nazionali: "Spiderman 60", in programma sabato 29 ottobre alle ore 12.00, e "Lady Oscar 50° Anniversario" in calendario domenica 30 ottobre alle ore 12.00, entrambi nel Giardino degli Osservanti. Ci sono anche le tradizionali gare ECG European Cosplay Gathering: selezioni italiane sabato 29 ottobre dalle ore 14.00 e il Lucca Cosplay Contest domenica 30 ottobre dalle ore 14.00, entrambi nell’Auditorium San Francesco.

Il programma completo della manifestazione e le modalità di accesso sono sul sito www.luccacomicsandgames.com.