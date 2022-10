La Toscana al primo posto tra le regioni più instragrammate

Fra castelli e dimore d’epoca nel Canavese: on the road

Firenze, ma non solo -

Attrattività internazionale -

Veneto al secondo posto -

Esperienze da vivere -

Immagini scattate a Firenze, Pisa, Siena, selfie da piazzale Michelangelo o sotto alle torri di San Gimignano, dal palazzo dei Priori di Volterra, dal mare dell’Elba o dalle spiagge della Versilia alla Maremma, hanno imperversato per tutta la stagione, ma soprattutto nel mese di luglio, su Instagram, il social fotografico più diffuso al mondo. E hanno contribuito a far conoscere ancor più, a livello internazionale, monumenti, paesaggi, angoli di natura, attività artigianali, cibi e vini e una lunghissima serie di piacevolezze di questa stupenda regione amata dai turisti di tutto il mondo.A rivelare questo primato della Toscana è il report “Instagrammable Italia 2022” svolto dalla società Extreme, fra le principali agenzie specializzate in web e social media, che ha raccolto 300 mila post pubblicati tra giugno e agosto. “Un piccolo successo che fa piacere e conferma l'attrattività internazionale della nostra bellissima terra”, afferma l’assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras.Al secondo posto delle regioni più instagrammate d’Italia si trova il Veneto, seguito a ruota dalla Lombardia. Per quanto riguarda invece le città più fotografate a guadagnare il podio è Firenze, insieme a Roma e Napoli.La Toscana è prima anche tra le regioni che hanno generato più coinvolgimento e interazioni, segno che l’offerta turistica dei vari ambiti, dalle città d’arte alla campagna (con in testa le pregiatissime zone vinicole) coglie appieno le esigenze dei visitatori, proponendo loro una grande varietà di esperienze da vivere in tutto il territorio.Per maggiori informazioni: www.toscanapromozione.it