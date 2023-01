Vialli, Meloni: "Re Leone in campo e fuori", Berlusconi: "Grande uomo"

Anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi hanno dato il loro commosso addio a Gianluca Vialli, con un affettuoso ricordo del campione.

Il premier lo ha definito "Re Leone in campo e fuori" dicendo di lui: "Non dimenticheremo i tuoi gol, la gioia e l'emozione che ci hai regalato. E soprattutto non dimenticheremo l'uomo". Berlusconi sottolinea che "se ne va ung rande uomo prima che un grande campione, un uomo che ha affrontato tutte le sfide della vita e, in particolare, quella contro la malattia, con coraggio e forza d'animo, senza mai arrendersi".