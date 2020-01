Viadotti sequestrati su A14, piano straordinario Aspi: rimborsi in caso di lunghe code

L'Aspi ha attivato un "piano straordinario per assistere e informare gli automobilisti nei giorni di rientro dalle festività" in cui è previsto traffico intenso a causa dei viadotti sequestrati sulla A14, in particolare tra Vasto (Chieti) e Porto Sant'Elpidio (Fermo). "In caso di code significative, dall'8 gennaio sarà possibile chiedere rimborsi del pedaggio" lungo i tratti autostradali posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.