Muore mentre cerca di bruciare un nido di vespe: scomparso nella bergamasca l'ex motociclista Attilio Petrogalli

Stando alle informazioni disponibili, a dare l'allarme sarebbe stata la moglie di Petrogalli. Che non vedendolo rientrare avrebbe avvertito i figli e dato il via alle ricerche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Clusone, che hanno ricostruito l’accaduto e riferito alla pm di turno Letizia Ruggeri. Il magistrato ha poi dato il nullaosta ai funerali per quella che è stata un'icona dell'enduro italiano. I funerali saranno celebrati oggi 21 agosto alle 14.30, nella basilica di santa Maria Assunta, a Clusone.