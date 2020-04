Verso un primo ok agli spostamenti dal 4 maggio, non tra regioni

Sì agli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all'interno delle singole regioni a partire dal 4 maggio: è l'ipotesi sul tavolo del governo in vista dell'avvio della fase 2, secondo diverse fonti. Resterebbero però in vigore i limiti alla mobilità intraregionale. Le stesse fonti precisano che nulla è stato deciso, ma sembra che questo sia l'orientamento prevalente. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui