Versilia, si rovescia barca nel lago Massaciuccoli: un morto e un disperso

In Versilia un uomo è morto e un altro è disperso in seguito al rovesciamento di una barca sul lago di Massaciuccoli a Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca)a.

Le ricerche sono partite dopo che i due non hanno fatto rientro a casa e non davano più loro notizie. Sul posto, dove insiste una fitta pioggia, sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia. A bordo c'erano due uomini: uno di età tra i 60-65 anni, il cui corpo senza vita è stato recuperato sulla riva del lago, e l'altro, per il quale sono in corso le ricerche, di 53 anni.