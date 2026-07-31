Corpo rinvenuto in mattinata

Verona, uccide la madre malata a coltellate: fermato il figlio

Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di omicidio: la donna, pare, soffrisse di una malattia degenerativa

31 Lug 2026 - 12:51
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È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta nella mattinata di venerdì 31 luglio nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di borgo Venezia.

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Le urla e l'allarme

L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del pm. Sul posto ci sono la squadra mobile e la polizia scientifica in attesa del magistrato. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di avere sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.

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