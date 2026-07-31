L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del pm. Sul posto ci sono la squadra mobile e la polizia scientifica in attesa del magistrato. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di avere sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.