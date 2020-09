Verona, si conobbero dal balcone durante il lockdown: ora i Romeo e Giulietta ai tempi del Covid si sposano

La città di Romeo e Giulietta ha colpito ancora. E' a Verona che, nel periodo del lockdown, Paola Agnelli , 40 anni, e Michele D'Alpaos , 38, si sono conosciuti dal balcone durante uno degli eventi organizzati alle 18 di ogni giorno. I due non si erano mai visti, pur vivendo nella stessa strada. Si sono piaciuti e poi innamorati. Ora, i protagonisti di questa storia d'amore figlia del Covid hanno deciso di sposarsi. Non hanno ancora scelto la data, ma stanno organizzando le nozze. Una cosa è praticamente certa: la location. La celebrazione si terrà in una terrazza. "Il che avrebbe senso visto che ci siamo incontrati sui nostri balconi", ha detto la futura sposa.

Intervistati dal Times, i futuri sposini hanno detto: "Ci sposiamo, tutto quello che dobbiamo fare è fissare la data". "Stiamo considerando una cerimonia sulla grande terrazza sul tetto del mio edificio", ha aggiunto Paola.

La storia - Gli sguardi di Paola e Michele si sono incrociati per la prima volta il 17 marzo, quando, durante uno degli eventi di rito dai balconi, la sorella di lei, una violinista, ha suonato "We are the champion" dei Queen. Michele è stato catturato dalla musica e poi da Paola, così ha deciso di contattarla su Instagram. Durante tutto il periodo del lockdown, si sono sentiti solo tramite telefono e visti attraverso le videochiamate. Ad aprile, Michele ha preparato e appeso uno romantico striscione con la scritta Paola. Amore a distanza fino al 4 maggio, quando i due si sono potuti abbracciare. Da quel momento non si sono più lasciati e ora si sposano.