Amore ai tempi del coronavirus: "Così mi sono innamorata del mio dirimpettaio"

Uno sguardo dalla finestra ed è scoppiato il colpo di fulmine. Il coronavirus non ferma l'amore che può sbocciare anche durante la quarantena. A "Mattino Cinque" Paola, una donna di Verona, racconta come si sia innamorata del suo dirimpettaio, il fratello di una conoscente che ha visto affacciato alla finestra del settimo piano del palazzo di fronte.

"Il 17 marzo mia sorella violinista si è affacciata a suonare We are the champions e in quell'occasione ho visto per la prima volta Michele, il fratello di una mia amica", spiega Paola. "Finita la canzone mi ha chiesto l'amicizia su Instagram e abbiamo iniziato a scriverci". Da allora si sono visti di persona solo una volta, a 4 metri di distanza e con un cancello e una mascherina a dividerli: "Non so quando potremo vederci, ma non vediamo l'ora".