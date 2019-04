Verona, presa a calci dal compagno di classe di 9 anni: bimba delle elementari finisce in ospedale

Secondo quanto riferito dalla madre della bambina - come riporta L'Arena - il compagno di classe l'avrebbe presa di mira da tre anni. "Un problema per il quale ho chiesto più volte alle insegnanti di intervenire, senza però ottenere nulla", ha detto la donna, che ha anche aggiunto: "La bambina era in bagno, si stava lavando le mani al termine delle lezioni, verso le 12.30, quando il solito compagno di classe l’ha prima spinta violentemente da dietro, facendole sbattere la pancia contro il lavandino, e poi l’ha picchiata al corpo e alla testa, facendola andare a sbattere contro un armadio e finendo per darle un calcio in mezzo alle gambe".



Come riporta il Corriere del Veneto, ora la bambina sta bene e ha ricevuto la visita del sindaco del paese. Non è chiaro se si sia trattato di bullismo o "di una situazione 'al limite' dovuta a una tendenza all'iperattività". Gli psicologi dell'ufficio scolastico provinciale si stanno occupando del caso e lunedì incontreranno la classe coinvolta.